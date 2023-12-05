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Киноафиша Статьи Пабло Пикассо потерял дар речи, увидев эту советскую актрису: называл ее русской богиней

Пабло Пикассо потерял дар речи, увидев эту советскую актрису: называл ее русской богиней

5 декабря 2023 16:30
Пабло Пикассо потерял дар речи, увидев эту советскую актрису: называл ее русской богиней

Художник не скрывал свое восхищение.

Мировая общественность внимательно следила за звездами советского экрана. Отечественные кинематографисты нередко привозили свои работы на главные фестивали и вместе с актерами забирали себе все внимание. В некоторых случаях актерам и актрисам удавалось затмить даже самых ярких знаменитостей.

Так, во второй половине 50-х в прокат вышла драма «Летят журавли», где одну из главных ролей сыграла Татьяна Самойлова. Картина Михаила Калатозова сразу же была признана шедевром кинематографа, но большее внимание публики привлекла именно Самойлова. Артистку осыпали комплиментами со всех сторон, называя главной звездой кино.

В восторге от Самойловой был даже Пабло Пикассо. Он не скрывал своих чувств, написал портрет знаменитости и осыпал ее комплиментами.

«В глазах этой русской богини можно утонуть», — признавался художник.

В течение многих месяцев артистку осыпали признаниями в любви, а продюсеры из Голливуда предложили ей контракт на пять лет. Но советские власти запретили Самойловой покидать страну, поэтому она осталась на родине, продолжая строить успешную карьеру.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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