Озвучил Альфа и женился на юной красотке: звезде русских сериалов можно позавидовать

Телешоу про пришельца Альфа было мегапопулярно в России. Во многом это заслуга Александра Клюквина, который озвучивал этого инопланетного гостя. Также его голосом говорит легендарный комиссар Коломбо.

Клюквин озвучивал множество передач, кинокартин, мультфильмов и аудиокниг. Также он снимался в известных русских сериалах «Десантура», «Измены», «Король и Шут». Поэтому неудивительно, что каждый зритель узнает его голос с первых интонаций. Александр Владимирович построил головокружительную карьеру, однако с личной жизнью ему не так везло.

Актер был женат трижды. Первой супругой Клюквина стала его одногруппница, с которой он прожил 11 лет. Во второй раз артист женился на дизайнере Елене. Они были вместе 20 лет, однако в итоге эти отношения исчерпали себя. На третий раз Клюквину повезло. В 53 года он встретил девушку по имени Тамара, которая была моложе почти на 30 лет. Актер долго добивался ее внимания, и в итоге она не устояла. Так Клюквин женился в третий раз.

В 58 лет артист впервые стал отцом — Тамара родила от него дочь Антонину. Сегодня 67-летний актер безмерно счастлив со своей женой, и это объяснимо. У Клюквина молодая и красивая избранница, рядом с которой он чувствует себя прекрасно.