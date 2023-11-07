Озвучен диагноз госпитализированного Соломина: 88-летний актер чуть не умер на улице

С Юрием Соломиным случилась беда. Звезду фильмов «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам» и «Летучая мышь» экстренно госпитализировали. Худрук Малого театра потерял сознание на улице. Все случилось во дворе дома артиста — бдительные соседи сразу вызвали скорую.

Медики не стали медлить и решили доставить народного артиста СССР в больницу. 88-летний Соломин пришел в сознание, однако состояние актера остается тяжелым. Сейчас знаменитость находится под круглосуточным наблюдением врачей, а поклонникам остается лишь надеяться на выздоровление кумира.

О диагнозе Юрия Мефодьевича ходят противоречивые слухи. Актера госпитализировали с подозрением на инсульт, однако близкие знаменитости рассказывают, что у него был всего лишь резкий скачок давления.