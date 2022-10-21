Ожирение, отеки и дикие боли: болезнь обезобразила роковую красотку Голливуда

Кэтлин Тернер в 80-е годы была одной из главных звезд Голливуда. Поклонники сходили от нее с ума, а таблоиды регулярно приписывали романы с самыми привлекательными артистами. Знаменитость принимала участие в нескольких проектах в год, но в 1993 году неожиданно пропала с экранов.

Дело в том, что за несколько лет до этого артистка начала жаловаться на постоянные боли в суставах. Неудобства становились все больше и больше, но она принимала обезболивающие и не обращала внимание на недуг. Но, как оказалось, в это время у нее развивался ревматоидный артрит, который поражает сначала суставы рук и ног, а после переходит к телу и приводит к инвалидности.

Как только Тернер узнала о своем недуге, она начала попытки лечения. Артистка посвятила тот период жизни врачам и перепробовала несколько методик. В итоге спустя восемь лет она смогла остановить развитие артрита, но лечение сказалось на ней слишком сильно: из-за гормонально терапии она поправилась на 40 килограммов, а ее внешность очень сильно изменилась.

О тяжелых испытаниях, с которыми пришлось столкнуться звезде, она рассказала только несколько лет назад. Все годы терапии Тернер скрывала свою болезнь и регулярно сталкивалась с обвинениями в обжорстве и алкоголизме. Теперь же артистка постепенно восстанавливает свою жизнь и карьеру, снимаясь в кино и сериалах. Также она посвящает свое время благотворительности и преподает актерское мастерство.