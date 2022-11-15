«Овсянка, сэр»: не поверите, кто автор культовой фразы из «Собаки Баскервилей»

Третья часть телевизионного фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», рассказывающая о загадке собаки Баскервилей, появилась на советских экранах летом 1981 года. Картина тут же стала народным хитом, а реплики ее главных героев ушли в народ. Однако мало кто из зрителей догадывается, как именно появилась культовая фраза «Овсянка, сэр».

Дело в том, что между экранными доктором Ватсоном и Бэрримором возник конфликт, который не был прописан в сценарии. Верный компаньон детектива подозревал дворецкого, а тот в ответ никогда не наполнял его тарелку кашей полностью. Выражалось это не только в невербальном напряжении между артистами, но и в диалогах.

Особенно же заметна стала фраза Бэрримора, которой он объявлял завтрак. Как оказалось, изначально этого не было в сценарии, но, чтобы подчеркнуть конфликт, Александр Адабашьян начал специально чеканить это словосочетание.

В итоге фраза мгновенно стала культовой. Миллионы зрителей до сих пор пытаются повторить холодную интонацию знаменитого дворецкого и с упоением наблюдают за развитием противостояния между героями.