Ответьте всего на 9 вопросов, и мы назовем месяц вашего рождения: тест

Нумерологи убеждены, что дата рождения человека способна многое рассказать о его характере, личностных качествах, а также о его будущем. Тем не менее, по мнению ученых, необходимо обратить пристальное внимание не только на дату, но и на месяц. Ведь он может подсказать, например, какой примерно будет продолжительность жизни человека. Исследователи из Центра по изучения старения, расположенного при Университете Чикаго, провели большую аналитическую работу. Они сопоставили данные 1574 долгожителей, рожденных в США в период с 1880 по 1895 год, с данными 11 тысяч их братьев и сестер, а также с показателями супругов. Таким образом ученые могли исключить генетику и схожие условия жизни как факторы, влияющие на количество прожитых лет, и попробовать выявить иные закономерности. И они их обнаружили - как оказалось, наибольшее количество долгожителей появились на свет в определенные месяцы, а именно с сентября по ноябрь. А вот люди, рожденные в марте, по наблюдениям ученых, похвастаться длительной продолжительностью жизни не могут.

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