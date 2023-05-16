Ответьте на 15 вопросов теста и узнайте свой жизненный путь

Что такое жизненный путь? Это не просто красивое словосочетание, которым описывается жизнь человека от колыбели до могилы. Это еще и научное понятие, используемое в психологии. Ученые рассматривают жизненный путь как процесс индивидуального развития человека с момента его появления на свет и до смерти. Как правило, его рассматривают в двух направлениях. Первое из них - биологическое, эксперты изучают процессы, которые свойственны всем людям на разных жизненных этапах. И второе - это акцентирование на тех жизненных событиях, которые происходят с каким-то конкретным человеком, на его индивидуальных переживаниях. В отличие от всех остальных живых существ, населяющих нашу планету, человек вправе сам выбирать свой жизненный путь - профессию, место жительства, возраст, в котором он вступит в брак или запланирует рождение наследников и т.д. Кроме того, человек единственное существо, способное уйти из жизни по своей воле. Ученые, которые занимаются исследованием жизненного пути, изучают не только биографические факты, но и психологические качества добровольцев.

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