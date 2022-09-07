Отвернулись даже дети: новый скандал в семье Бритни Спирс набирает обороты

Долгие годы Бритни Спирс враждовала с отцом, пытаясь лишить его статуса опекуна. Теперь же звезда открыто конфликтует со своими двумя сыновьями.

Все потому, что дети отвернулись от оскандалившейся певицы. Младший наследник знаменитости, 15-летний Джейден, и вовсе дал скандальное интервью, в котором, как отметила Спирс, полил ее грязью.

Артистка заявила, что сын понимает, что скоро достигнет своего совершеннолетия, а значит, останется без финансовой поддержки матери. Именно по этой причине, по словам Бритни, Джейден затаил на нее обиду. Однако это далеко не все претензии исполнительницы.

Спирс записала и опубликовала в социальных сетях голосовое сообщение, в котором гневно высказалась о заявлении Джейдена. Юноша заявил, что именно ему она уделяла максимум внимания, а вот старшего сына Престона, напротив, игнорировала. При этом звездный наследник верит, что когда его мама пойдет на поправку, то они смогут наладить свои отношения.

Проблема лишь в том, что Спирс придерживается другой точки зрения. Артистка не считает, что ей нужна помощь специалистов и продолжает обвинять детей в том, что они сами никогда не стремились общаться с ней и интересовались ее жизнью лишь тогда, когда она преподносила им подарки.