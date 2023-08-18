«Отстраните, пожалуйста»: Батырев оказался в центре сомнительной истории

Антон Батырев за годы карьеры успел сняться в 108 фильмах и сериалах. Зрители осыпали звезду комплиментами за проекты «Выжить после», «Дыхание» и другие ленты. Однако его последний сериал «Контуженный» подвергся критике со стороны фанатов.

Сюжет нового шоу строится вокруг командира СОБРа Дмитрия Чистякова, которого и играет Батырев. После серии командировок в горячие точки врачи обнаруживают у него аденому гипофиза, из-за которой он вынужден отказаться от привычной работы. Но однажды военный понимает: у него есть суперсила. Он видит чужие воспоминания, прикоснувшись к любой вещи.

Публика не оставила без внимания новый сериал, но далеко не все остались в восторге от него. Как отметили фанаты, история выглядит вторично, а сверхсила — нелепо. Батыреву же, по словам зрителей, нужно внимательнее выбирать проекты для участия.