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«Отстраните, пожалуйста»: Батырев оказался в центре сомнительной истории

18 августа 2023 10:00
«Отстраните, пожалуйста»: Батырев оказался в центре сомнительной истории

Публика не оценила новую работу артиста.

Антон Батырев за годы карьеры успел сняться в 108 фильмах и сериалах. Зрители осыпали звезду комплиментами за проекты «Выжить после», «Дыхание» и другие ленты. Однако его последний сериал «Контуженный» подвергся критике со стороны фанатов.

Сюжет нового шоу строится вокруг командира СОБРа Дмитрия Чистякова, которого и играет Батырев. После серии командировок в горячие точки врачи обнаруживают у него аденому гипофиза, из-за которой он вынужден отказаться от привычной работы. Но однажды военный понимает: у него есть суперсила. Он видит чужие воспоминания, прикоснувшись к любой вещи.

Публика не оставила без внимания новый сериал, но далеко не все остались в восторге от него. Как отметили фанаты, история выглядит вторично, а сверхсила — нелепо. Батыреву же, по словам зрителей, нужно внимательнее выбирать проекты для участия.

«Отстраните, пожалуйста, этих сценаристов от работы. Невозможно уже подобное смотреть», «Если поковырять сюжет, то остается только привкус вторичности и больше ничего», «Очередной бред», — считают пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из программы "Песни от всей души"
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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