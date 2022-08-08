Отрекся от отца, наплевал на мать: вся правда о неприглядной выходке Малинина

Сейчас 63-летний Александр Малинин — примерный семьянин, много лет живущий в браке с женой Эллой и воспитывающий ее сына от первого брака и общих детей-двойняшек. Но так было далеко не всегда: до союза с нынешней супругой Малинин довольно пренебрежительно относился к родственным связям.

На заре карьеры певец Александр Выгузов работал в столичной филармонии и пел в составе ВИА «Голубые гитары» и группе «Цветы». Фамилия отца артисту не нравилась, он считал ее слишком простой для сцены. В 1988 году он отрекся от нее, став Малининым. Таким образом, Александр фактически переделал фамилию матери — Ангелины Малиновой, также решив, что она недостаточно ему подходит.

Старший сын артиста от первой жены, Никита Выгузов, позже также начал выступать на сцене под фамилией Малинин. Второй брак Александра с певицей Ольгой Зарубиной тоже продемонстрировал его отношение к семейным ценностям: дочь Киру он признал только когда ей было уже 26 лет. Все это время воспитанием девочки Малинин не занимался, и Кира носила фамилию отчима.