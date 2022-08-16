Отреклась от кровавой славы отца: что известно о печальной участи дочери Чикатило

Андрей Чикатило был расстрелян 14 февраля 1994 года после того, как суд признал его виновным в совершении 53 убийств. У самого страшного маньяка ХХ века остались родные, которым пришлось кардинально изменить свою жизнь, чтобы избежать преследований и мести со стороны родственников жертв. И если супруга убийцы Феодосия, а также сын Юрий были рядом с ним вплоть до ареста, то дочь Людмила отказалась от общения с отцом еще до того, как его начали подозревать в страшных преступлениях.

Причиной послужил крайне неприятный инцидент, который привел к семейному скандалу. Людмила довольно рано вышла замуж и родила сына. Однажды Чикатило привез внука к себе домой погостить и ночью начал приставать к мальчику. Утром тот рассказал обо всем маме и бабушке. Как пишет портал «СтарХит », такого Людмила простить своему отцу не смогла и прекратила любое общение не только с ним, но и с матерью, которая пыталась урегулировать конфликт.

Известно, что Людмила поселилась в Харькове, в 1990 году она вышла замуж во второй раз и снова сменила фамилию. Дочь Чикатило наотрез отказывается общаться с представителями СМИ: она отреклась от кровавой славы отца, не желая иметь с ним ничего общего.