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Отпраздновал 28-летие: Бледанс раскрыла истинное лицо первенца

6 июля 2022 15:00
Отпраздновал 28-летие: Бледанс раскрыла истинное лицо первенца

Артистка старается держать личную жизнь в тайне.

Эвелина Бледанс трогательно поздравила своего сына Николая с днем рождения. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях знаменитости.

В записи телеведущая показывает слайдшоу из детских снимков своего наследника и желает ему счастья и будущих побед. На большей части фотографий Николай еще совсем юный, так как вместе они жили лишь до его 9-летия, а после он покинул Россию со своим отцом. Однако в записи есть и более свежие снимки, на которых поклонники впервые смогли увидеть, как изменился первый ребенок Бледанс.

«Я всегда рядом, хоть нас и разделяет расстояние. Я горда быть твоей матерью», — пишет телеведущая.

Пользователи Сети остались в восторге от публикации артистки. В комментариях фанаты не поскупились на поздравления имениннику и пожелали Бледанс как можно скорее воссоединиться со своим сыном.

«Трогательное видео. Сын меняется, растет, а Эвелина не меняется», — пишут поклонники.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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