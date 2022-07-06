Отпраздновал 28-летие: Бледанс раскрыла истинное лицо первенца

Эвелина Бледанс трогательно поздравила своего сына Николая с днем рождения. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях знаменитости.

В записи телеведущая показывает слайдшоу из детских снимков своего наследника и желает ему счастья и будущих побед. На большей части фотографий Николай еще совсем юный, так как вместе они жили лишь до его 9-летия, а после он покинул Россию со своим отцом. Однако в записи есть и более свежие снимки, на которых поклонники впервые смогли увидеть, как изменился первый ребенок Бледанс.

«Я всегда рядом, хоть нас и разделяет расстояние. Я горда быть твоей матерью», — пишет телеведущая.

Пользователи Сети остались в восторге от публикации артистки. В комментариях фанаты не поскупились на поздравления имениннику и пожелали Бледанс как можно скорее воссоединиться со своим сыном.