Отплатила той же монетой: Навка красиво отомстила Жулину за измены
Ей было к кому уйти.
Александр Жулин и Татьяна Навка были одной из самых красивых пар в фигурном катании. В 2006 году фигуристка выиграла золото Олимпийских игр в Турине с Романом Костомаровым под тренерским руководством Жулина. Но в 2010-м пара рассталась.
Жулин никогда не отличался верностью своим партнершам: он изменял первой жене Майей Усовой, а его вторая супруга Навка также не стала исключением. Но фигуристка своеобразно отомстила мужу-ловеласу.
На съемках «Ледникового периода» Навка закрутила роман с Маратом Башаровым – прямо под носом у неверного мужа. И любовь фигуристки на стороне привела к разводу.
«Таня ради меня также ушла из семьи, несмотря на то, что они с Сергеем Жулиным прожили очень долго», – рассказал Башаров в программе «Секрет на миллион».