Отплатила той же монетой: Навка красиво отомстила Жулину за измены

Ей было к кому уйти.

Александр Жулин и Татьяна Навка были одной из самых красивых пар в фигурном катании. В 2006 году фигуристка выиграла золото Олимпийских игр в Турине с Романом Костомаровым под тренерским руководством Жулина. Но в 2010-м пара рассталась.

Жулин никогда не отличался верностью своим партнершам: он изменял первой жене Майей Усовой, а его вторая супруга Навка также не стала исключением. Но фигуристка своеобразно отомстила мужу-ловеласу.

На съемках «Ледникового периода» Навка закрутила роман с Маратом Башаровым – прямо под носом у неверного мужа. И любовь фигуристки на стороне привела к разводу.