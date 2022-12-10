Отплатил за разбитый нос квартирой: чем для Орбакайте обернулся брак с Байсаровым

Дочь знаменитой певицы решила пойти по стопам матери и тоже занялась вокалом. Она выпустила 11 музыкальных альбомов и получила любовь и признание поклонников.

Вот только второй муж Кристины, Руслан Байсаров, оказался тираном, который не ценил карьеру жены. Всему виной его неконтролируемое поведение. Например, на презентации диска певицы «Май» предприниматель у всех на глазах выволок из зала свою жены, а после избил ее в гримерке. Зато после этого случая у Аллы Борисовны появилась роскошная квартира в Филипповском переулке.