Отплатил за разбитый нос квартирой: чем для Орбакайте обернулся брак с Байсаровым
Богатый тиран показал свое истинное лицо.
Дочь знаменитой певицы решила пойти по стопам матери и тоже занялась вокалом. Она выпустила 11 музыкальных альбомов и получила любовь и признание поклонников.
Вот только второй муж Кристины, Руслан Байсаров, оказался тираном, который не ценил карьеру жены. Всему виной его неконтролируемое поведение. Например, на презентации диска певицы «Май» предприниматель у всех на глазах выволок из зала свою жены, а после избил ее в гримерке. Зато после этого случая у Аллы Борисовны появилась роскошная квартира в Филипповском переулке.
«Когда он избил мою дочь до полусмерти, спустя время он приехал ко мне и начал извиняться. И сказал, что по его обычаям он должен заплатить штраф. Мол, должен купить мне как матери квартиру или машину. Ну и купил. Знаете, с паршивой овцы хоть клок шерсти», — объясняет Примадонна появление квартиры.