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Отпечатку ладони на стекле авто из «Титаника» 25 лет: удивитесь, его оставила не Роуз

18 января 2023 10:00
Отпечатку ладони на стекле авто из «Титаника» 25 лет: удивитесь, его оставила не Роуз

Кейт Уинслет тут ни при чем.

Чувственная любовная сцена из «Титаника» навсегда вошла в историю кинематографа. Наверняка все помнят, как Роуз оставляет отпечаток ладони на запотевшем окне машины. Оказывается, режиссер картины бережно хранил след все эти годы, чтобы рассказать о нем потомкам спустя много лет.

Как-то Джеймс Кэмерон поделился эксклюзивной архивной фотографией из собственного музея реквизита. На правом углу стекла хорошо виден тот самый узнаваемый отпечаток ладони Роуз. В это трудно поверить, но оказывается, он принадлежит не Кейт Уинслет, а самому Кэмерону. Во время съемок режиссер хотел сохранить след на память и побрызгал на него лаком для фиксации. Так до наших дней дошло упоминание об одной из самых культовых сцен в кино.

Отпечатку ладони на стекле авто из «Титаника» 25 лет: удивитесь, его оставила не Роуз

Кстати, режиссер инкогнито появился еще в одном эпизоде «Титаника». Именно он рисовал легендарный портрет Роуз, и в этом моменте зрители видят руки Кэмерона, а не Леонардо ДиКаприо. Также все замечательные экизы и наброски в папке Джека Доусона были выполнены лично режиссером.

Фото: Кадр из фильма «Титаник», 1997, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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