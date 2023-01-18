Отпечатку ладони на стекле авто из «Титаника» 25 лет: удивитесь, его оставила не Роуз

Чувственная любовная сцена из «Титаника» навсегда вошла в историю кинематографа. Наверняка все помнят, как Роуз оставляет отпечаток ладони на запотевшем окне машины. Оказывается, режиссер картины бережно хранил след все эти годы, чтобы рассказать о нем потомкам спустя много лет.

Как-то Джеймс Кэмерон поделился эксклюзивной архивной фотографией из собственного музея реквизита. На правом углу стекла хорошо виден тот самый узнаваемый отпечаток ладони Роуз. В это трудно поверить, но оказывается, он принадлежит не Кейт Уинслет, а самому Кэмерону. Во время съемок режиссер хотел сохранить след на память и побрызгал на него лаком для фиксации. Так до наших дней дошло упоминание об одной из самых культовых сцен в кино.

Кстати, режиссер инкогнито появился еще в одном эпизоде «Титаника». Именно он рисовал легендарный портрет Роуз, и в этом моменте зрители видят руки Кэмерона, а не Леонардо ДиКаприо. Также все замечательные экизы и наброски в папке Джека Доусона были выполнены лично режиссером.