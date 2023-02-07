Оторопь берет: вы поразитесь, что скрывает Мадонна под гримом и фотошопом (фото)

Королева мировой поп-сцены Мадонна не перестает будоражить публику своими метаморфозами. Сегодня от той дерзкой певицы с фирменной родинкой и щербинкой ничего не осталось, ведь над лицом артистки «поработали» не только годы, но и пластические хирурги.

Мадонна не утратила былого юношеского задора, но молодежный стиль смотрится на 64-летней поп-королеве карикатурно и смешно. Кроме того, певица наносит немыслимые слои макияжа, а для соцсетей всегда использует фотошоп, превращающий ее лицо в кукольное.

Совсем недавно Мадонну засняли за кулисами церемонии «Грэмми» в неприглядном ракурсе. Была четко видна ее перетянутая кожа, двойной подбородок и почти отсутствующая шея. Кроме того, губы артистки выглядели надутыми и выпирающими далеко вперед.

Мировая пресса давно обратила внимание на то, что певица перестала походить на себя. В 50 лет кожа Мадонны выглядела дряблой и морщинистой, но сейчас ее гладкости позавидует любая 20-летняя девушка. Также изменился овал лица певицы, а ее веки притянули к ушам, чтобы сделать «кошачий» взгляд. Добавляют «перчинки» образу скандальные откровенные наряды, в которые Мадонна облачается с удовольствием.