Оторопь берет: в растрепанном старичке вы вряд ли узнаете красавчика из «Скуби-Ду»

Актер Мэттью Лиллард стал известен на весь мир после выхода кинохитов «Скуби-Ду» и «Крик». Сегодня его можно увидеть преимущественно в телесериалах и в независимых проектах.

Он дебютировал в начале 90-х годов, когда сыграл в третьей части «Гоблинов». Затем последовали яркие роли в фильме «Хакеры» и в культовом хорроре «Крик». Начало нулевых стало для Мэттью самым плодотворным периодом в карьере — от предложений режиссеров не было отбоя.

В 2002 году мир увидел легендарную мистическую комедию «Скуби-Ду», а через два года вышло продолжение с участием Лилларда. Зрителей покорила живая и богатая мимика актера, который выражал целую гамму эмоций одним лишь взглядом.

Позднее популярность актера пошла на спад. Появилась целая плеяда молодых амбициозных артистов, пришедших на смену стареющим коллегам. Сегодня в 52-летнем Мэттью трудно узнать того симпатичного парня из «Крика». Он заметно постарел и отпустил бороду, а его лицо покрыли глубокие морщины. Многие критики считают, что Лиллард так и остался недооцененным актером, ведь ему были под силу как сильные драматические роли, так и комедийные образы.