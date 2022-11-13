Оторопь берет: советские способы омоложения актеров сегодня сочтут пыткой

Георгий Юматов как никто другой знал, с какими трудностями советским актерам приходилось сталкиваться на съемочной площадке. Работая над фильмом «Офицеры», оказавшись в безвыходной ситуации, артист был вынужден идти на крайние меры.

Всему виной разница в возрасте звезды экрана и его персонажа. Юматову, которому было 44 года, предстояло правдоподобно выглядеть в образе 20-летнего юноши Алексея Трофимова. Тогда стало очевидно, что без помощи гримеров тут не обойтись. Те же придумали такой способ омоложения, который сегодня сочтут самой настоящей пыткой.

От этого факта берет оторопь, но, чтобы скрыть морщины, лицо знаменитости обмазывали яичным белком и клеили на него специальную ленту. Волосы же туго заплетали в косички, которые затем убирали под буденовку. После таких манипуляций Юматов обзаводился гладкой кожей и подтянутым овалом лица.