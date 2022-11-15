Оторопь берет: неприглядную правду о звезде российского кино раскрыла бывшая

Актерская карьера Александра Пашкова сложилась весьма удачно, а вот его личная жизнь удалась далеко не сразу. Студенческий брак артиста растянулся на годы, но закончился весьма некрасиво, несмотря на появление трех наследников.

Первой супругой звезды экрана стала Анжелика Самойлова. Возлюбленные жили в нищете, пока Пашков не решил отправиться в Москву, где и сумел обратить на себя внимание режиссеров. Вскоре копилка артиста начала пополняться популярными проектами.

Между тем отношения с женой у Пашкова не крепли, а, напротив, стремительно портились. Однажды Самойлова оказалась между жизнью и смертью: врачи диагностировали у нее воспаление легких. Анжелика как никогда нуждалась во внимании и заботе своего возлюбленного, но тот предпочел нахождению у больничной койки избранницы съемки в шоу «Танцы со звездами». После этого в семье случился скандал, и супруги решили какое-то время пожить раздельно.

Пребывая в законном браке, Пашков начал общаться с другими женщинами. Когда одна из них позвонила Самойловой с просьбой забрать спивающегося актера, Анжелика подала на развод. Несмотря на это, впоследствии муж и жена ненадолго съехались.

Терпеть соседство с экс-возлюбленным Самойловой пришлось даже после того, как тот закрутил роман актрисой Кариной Романюк. Съехать же от жены звезда сериала «Триггер» решился лишь после того, как его новая возлюбленная оказалась в интересном положении. По словам Анжелики, актер до последнего не верил, что его браку пришел конец. «На разводе настояла именно я», — цитирует Анжелику портал «7 Дней ».

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