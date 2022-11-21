Оторопь берет: как сегодня выглядит первая любовь Аверина из «Склифосовского»

Максим Аверин по-прежнему остается одним из самых завидных холостяков отечественного шоу-бизнеса. Актер не любит вдаваться в подробности личной жизни и уверяет всех в том, что одиночество ничуть его не тяготит.

Статус неженатого мужчины не отменяет того, что артист все-таки был влюблен. Как оказалось, самой первой любовью звезды «Склифосовского» стала его коллега по цеху.

На заре своей карьеры артист потерял голову от Марии Ароновой. Вот только актриса не воспринимала Аверина всерьез. Актера, который младше ее на четыре года, она снисходительно называла своим мальчиком. «Я ее так любил, ты не представляешь», — процитировала откровения знаменитости Анна Якунина в беседе с порталом «СтарХит ».

Добиться взаимности от звезды экрана Аверину так и не удалось. Мария Аронова, которая в свои 50 шикарно выглядит, на протяжении вот уже более 20 лет счастлива с Евгением Фоминым, которому подарила дочь Серафиму.