Оторопь берет: гляньте, во что превратилась 47-летняя «плохая девочка» Дрю Бэрримор

Биография актрисы Дрю Бэрримор достойна экранизации. Артистка прошла через огонь, воду и медные трубы, и уже в детстве столкнулась со взрослыми проблемами. Она дебютировала на экранах в 11 месяцев, когда появилась в рекламе собачьего корма. А в 7 лет состоялся ее мировой триумф, когда она сыграла главную роль в фильме «Инопланетянин». На пробах Бэрримор очаровала самого Стивена Спилберга своим обаянием.

Затем последовали и другие предложения от режиссеров. Актриса стала гордостью Америки, но у столь оглушительного раннего успеха была и темная сторона. Бэрримор начала вести разгульный образ жизни, пристрастилась к запрещенным препаратам и выпивке.

На съемочной площадке Дрю вечно со всеми скандалила, теряя контроль. Ее карьера резко пошла на спад, и в 90-е Бэрримор пришлось все начинать заново. К счастью поклонников, актрисе удалось взять себя в руки и вернуть былые позиции и признание.

Сегодня «плохая девочка» Голливуда ведет правильный образ жизни, но следы шальной молодости скрыть не удалось. 47-летняя Бэрримор уже не та, что раньше: она заметно постарела, под глазами красуются морщины и «синяки», а двойной подбородок говорит о лишних кило.