Оторопь берет: что скрывалось за «идеальным» браком Леонида Гайдая

Легендарный режиссер Леонид Гайдай был женат лишь один раз. Его избранницей стала актриса Нина Гребешкова, с которой он познакомился в студенчестве. Они прожили вместе долгих 40 лет до самой смерти мэтра. Со стороны их союз казался идеальным, но ради любимого Гребешковой пришлось немалым пожертвовать.

Все эти годы супруга оставалась в тени мужа, почти полностью забыв про себя и карьерные амбиции. А ведь когда-то она была перспективной молодой артисткой, подающей большие надежды. Но после замужества Гребешкова полностью посвятила жизнь супругу и семье. Она тащила на себе женские и мужские обязанности по дому и почти перестала сниматься в кино, лишь бы обеспечить надежный тыл своему гениальному супругу.

Но самоотверженность Гребешковой зачастую оборачивалась ей боком. Гайдай становился равнодушным к ней, переставал ценить вклад жены в свой успех, мог нагрубить и обозвать. Режиссер прямо называл Нину Павловну некрасивой и признавался, что ценит в ней другие качества. За 40 лет их брака было много драм и расставаний, ведь жить с признанным талантом — задача не из легких.