Полная копия матери: как живет и выглядит 54-летняя дочь Алисы Фрейндлих

Судьба единственной дочери легендарной актрисы Алисы Фрейндлих складывалась непросто. Девочка по имени Варвара родилась в 1968 году, когда у ее мамы был расцвет карьеры. С отцом малышки Игорем Владимировым актриса развелась в начале 1980-х. В кино Варя дебютировала еще в возрасте 15 лет. Хотя она строптиво заявляла, что не собирается идти по стопам матери, все же девушка окончила театральный институт. Но блестящей карьеры, сравнимой с Фрейндлих, у нее не получилось.

Тем не менее сейчас 54-летняя Варвара Владимирова активно снимается в кино и и выходит на сцену БДТ в новых спектаклях. С возрастом она все больше стала напоминать мать, превратившись в ее копию: во время их совместных выходов на светских мероприятиях это внешнее сходство особенно заметно.

Варвара воспитала сына и дочь от брака с политиком Сергеем Тарасовым. Их союз распался в 2006 году, когда актриса узнала о неверности мужа. Тарасов изменял ей с балериной Мариинского театра, на которой позже женился.