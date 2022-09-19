Отношения Гурченко с дочерью разрушил мужчина: вот что о нем известно

Отношения Людмилы Гурченко с дочерью Марией не задались с самого начала. Актриса уделяла слишком много внимания своей карьере и слишком мало — единственной наследнице. Та затаила на родительницу обиду за то, что была «брошена» и росла под присмотром бабушки и дедушки.

Последние 20 лет жизни Гурченко с дочерью не общалась. Оказалось, что причина кроется не только в детских обидах последней. Правду о конфликте знаменитости и Марии в рамках программы Дмитрия Борисова «Пусть говорят» предал огласке музыкант Константин Купервейс.

Как оказалось, в дело вмешался супруг Марии Александр Королев, который пришелся актрисе не по нраву. Людмила Марковна отмечала, что замужество сделало ее наследницу другим человеком — более озлобленным, завистливым и хвастливым.

Выяснилось, что молодожены были недовольны своими жилищными условиями и требовали от Гурченко квартиру побольше. Актриса же от помощи дочери и ее мужу не отказывалась, но чувствовала, что все ее старания обесцениваются. «Это с легкой руки зятя», — говорила звезда экрана, акцентируя внимание на том, что именно Королев и разрушил ее отношения с дочерью.