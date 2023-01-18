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Отношение детей довело Кромвеля из «Мушкетеров» до мыслей об уходе из жизни

18 января 2023 11:30
Отношение детей довело Кромвеля из «Мушкетеров» до мыслей об уходе из жизни

С такой семьей и врагов не нужно.

Олег Белов может похвастаться толпами почитателей своего творчества и безоговорочного таланта. Даже второстепенная роль Оливера Кромвеля в приключенческом фильме «Мушкетеры 20 лет спустя» принесла мужчине такую популярность, что некоторые современные артисты могут только мечтать приблизиться к подобной славе. Впрочем, вряд ли кто-то из молодых людей станет желать такую же старость, как и у знаменитого актера.

88-летний пенсионер живет абсолютно один в своей маленькой однокомнатной квартире. Его дочь благодаря стараниям матери враждебно настроена против отца и считает его заядлым алкоголиком. Девушке даже не интересна жизнь родного папы, и она не ищет с ним встречи.

Сын Белова тоже не намерен о нем заботиться. Даже когда у артиста были дорогостоящие операции, молодой человек покупал ему странные и ненужные подарки. Например, подарил отцу кофемашину, а ему незадолго до этого запретили употреблять данный напиток.

Неудивительно, что с такой семье пожилой актер уже задумывается о смерти.

Фото: Кадр из фильма «Мушкетеры 20 лет спустя», 1992
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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