Отменили за полчаса до начала: вот почему сорвалось прощание с Пьером Нарциссом

Несколько десятков человек собрались накануне у здания столичной клиники, чтобы присутствовать на прощании с Пьером Нарциссом. Но похороны музыканта оказались сорваны буквально в последний момент — за полчаса до начала. Сначала друзей и поклонников певца попросили подождать, а после сообщили, что церемония переносится на несколько дней.

Как объяснили друзья исполнителя, задержка вызвана случившимся конфликтом. Бывшая жена Нарцисса Валерия Калачева собиралась похоронить певца в России, но его семья из Камеруна настаивает на транспортировке тела на родину. В результате зарубежное посольство не выдает разрешение для погребения Нарцисса. При этом, по информации издания «СтарХит », родители Пьера пока не изъявили желание оплатить процесс передачи тела сына в Камерун.

Друзья исполнителя признали, что за несколько недель до смерти он часто вспоминал родных, оставшихся в Камеруне. Однако близкие люди Нарцисса уверены, что он сам хотел бы покоиться в России. Тогда отдавать дань памяти на могиле певца смогут и его фанаты, и дочка.