Отличился даже Вицин: чем закончилась первая забастовка звезд СССР

Фильм «Земля Санникова» раз и навсегда покорил сердца зрителей, хотя изначально рисковал так никогда и не дойти до больших экранов. Всему виной стал бунт актеров, задействованных на съемочной площадке проекта.

Работу над картиной вели сразу два постановщика — Альберт Мкртчян и Леонид Попов. Ни тот, ни другой на тот момент не могли похвастаться большим режиссерским опытом. Именно этот факт не давал покоя артистам. В результате дело дошло до первой забастовки звезд СССР. Громкий конфликт начал Сергей Шакуров — он выдвинул требование о том, чтобы двух киноделов заменили одним, но опытным. Его поддержали Владислав Дворжецкий и Олег Даль.

Отличился даже Георгий Вицин: казалось, что актер занял нейтральную позицию, но затем он все же оставил свою подпись на телеграмме, отправленной руководителям «Мосфильма». Переговоры по спорному вопросу длились целый месяц. Закончилось же все тем, что от работы отстранили не режиссеров, а Шакурова — его заменили на Юрия Назарова.