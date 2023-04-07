Откуда взялась фраза «присядем на дорожку»: вы будете сильно удивлены

Одна из самых популярных примет — сидеть перед важной дорогой или путешествием. Миллионы людей, независимо от достатка и убеждений, начинают свой путь с этого простого правила, но далеко не все знают, как именно оно появилось.

Как оказалось, традиция «присесть на дорожку» зародилась еще во времена Древней Руси. Тогда люди были язычниками и поклонялись домовому, который считался одним из самых уважаемых и могущественных существ. Поэтому перед выходом из дома необходимо было продемонстрировать ему уважение.

Так, жильцы спрашивали у домового разрешения уйти. Если этого не сделать, то он мог пойти вместе с хозяевами и оставить жилье без присмотра. К тому же домовой мог подать сигнал, предупреждая об опасности снаружи, например, уронив посуду на кухне или распахнув окно. Тогда путешествие нужно было отменить.

С годами же люди перестали верить в потусторонних хранителей дома, но традиция осталась. И до сих пор долгие поездки начинаются с молчаливых посиделок, однако теперь в это время путешественники вспоминают, не забыли ли они что-нибудь.