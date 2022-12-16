Откуда в этом возрасте новое лицо? 84-летнюю Джейн Фонду не узнать (фото)

Многие именитые актрисы не перестают гнаться за молодостью даже в преклонном возрасте. Так, заложницей глянца стала легендарная Джейн Фонда, которая в свои солидные годы «приобрела» новое лицо.

Карьерный путь американская актриса начала в 60-х, когда появилась в романтическом фильме «Большая история». Режиссеры заметили эффектную артистку и стали приглашать Джейн в свои проекты. После картины «Воскресенье в Нью-Йорке» о Фонде заговорили как о талантливой и перспективной актрисе.

Вскоре она перебралась во Францию, вышла замуж за режиссера Роже Вадима и снялась в его откровенном фильме «Барбарелла». Но брак длился всего 8 лет, и после развода супругов Джейн вернулась в Америку, где продолжила свою успешную карьеру.

У нее были разные периоды в жизни, но ей всегда удавалось оставаться на плаву — и по сей день Фонда снимается в кино и получает главные роли в громких проектах. А недавно она увеличила свои тонкие губы, сделав их неестественно пухлыми. Актерская профессия обязывает держать планку красоты, не делая скидок на возраст. И 84-летняя Джейн поддерживает этот тренд.