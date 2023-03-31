Откуда у звезды «Содержанок» такая странная фамилия? Удивитесь, но это не псевдоним

Нашумевший сериал «Содержанки» закрепил популярность Ирины Старшенбаум. Многие уверены, что ее редкая фамилия — псевдоним, однако это совсем не так.

Оказывается, у Ирины немецкие корни. Ее предки носили фамилию Штаркенбаум, которая со временем трансформировалась в Старшенбаум. Кстати, Ирина является родственницей актрисы Анны Старшенбаум, которая приходится ей родной тетей.

Звезда «Содержанок» прославилась на всю страну после выхода блокбастера «Притяжение», где сыграла с Александром Петровым. Затем последовали роли в картинах «Черная вдова», «Т-34» и «Содержанки». В последнем проекте компанию Старшенбаум составили топовые звезды современного российского кино: Дарья Мороз, Марина Зудина, Сергей Бурунов.

Ирина готова на любые эксперименты ради профессии. В сериале «Крыша мира» ей пришлось сниматься в гробу, а в драмеди «Ольга» Старшенбаум предстала обнаженной. Сегодня Ирина является одной из самых перспективных актрис в нашей стране.