Откуда у нее красивые внуки? От одного взгляда на мать Сталлоне вам станет не по себе (фото)

Родители знаменитых актеров часто оказываются не менее привлекательными, чем их талантливые дети. Однако есть и примеры совершенно обратной ситуации.

Любимая мама Сильвестра Сталлоне совсем не похожа на своего известного сына. Даже зная о том, что она является родственницей артиста, сложно найти в их внешности схожие черты. Дело в том, что Жаклин Джеки Лейбофиш давно прославилась своей любовью к пластическим операциям. И после этого на ее лице практически невозможно было разглядеть хоть какую-нибудь эмоцию.

Еще одним увлечением этой яркой женщины являлась астрология. Но кроме небесных звезд ее привлекали и земные. Она часто посещала светские вечеринки с голливудскими знаменитостями и всегда находилась в центре внимания. Стоит отметить, что с такой выразительной внешностью, как у Жаклин, это было нетрудно. Однако дети самого Сталлоне не унаследовали от бабушки ни одной черты. Дочки актера выросли сногсшибательными красавицами с пронзительным взглядом.