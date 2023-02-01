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Отксерокопировали: звезду сериала «Две судьбы» спутали с «американским» красавчиком

1 февраля 2023 16:30
Отксерокопировали: звезду сериала «Две судьбы» спутали с «американским» красавчиком

Поклонницы так и не могут выбрать любимчика.

Внешнее сходство некоторых звезд шоу-бизнеса порой потрясает публику. Так, актер Анатолий Руденко, известный по сериалу «Две судьбы», имеет своего двойника, который похож на него как брат-близнец.

Речь идет о певце и актере Алексее Воробьеве. Он известен не только в России, но и в Штатах — артист снимался в нескольких голливудских картинах. Также он выступил режиссером ситкома «Деффчонки». Пользователи Сети давно обратили внимание на сходство Руденко и Воробьева. Оба статные светлоглазые блондины, обладающие миловидной внешностью. Порой их даже путают между собой. Поклонницы так и не могут определиться, кто же из актеров красивее.

Отксерокопировали: звезду сериала «Две судьбы» спутали с «американским» красавчиком

Анатолий Руденко начал сниматься в кино с 13 лет. Он дебютировал в картине «Привет, дуралеи!» Эльдара Рязанова. Затем Руденко появился в нашумевшем сериале «Простые истины», где сыграл школьника Диму Карпова. Слава пришла к нему после выхода второго сезона мелодрамы «Две судьбы». Затем Анатолий появился в сериале «Красная королева», сюжет которого основан на биографии советской модели Регины Збарской.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Третий должен уйти», 2018
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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