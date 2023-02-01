Отксерокопировали: звезду сериала «Две судьбы» спутали с «американским» красавчиком

Внешнее сходство некоторых звезд шоу-бизнеса порой потрясает публику. Так, актер Анатолий Руденко, известный по сериалу «Две судьбы», имеет своего двойника, который похож на него как брат-близнец.

Речь идет о певце и актере Алексее Воробьеве. Он известен не только в России, но и в Штатах — артист снимался в нескольких голливудских картинах. Также он выступил режиссером ситкома «Деффчонки». Пользователи Сети давно обратили внимание на сходство Руденко и Воробьева. Оба статные светлоглазые блондины, обладающие миловидной внешностью. Порой их даже путают между собой. Поклонницы так и не могут определиться, кто же из актеров красивее.

Анатолий Руденко начал сниматься в кино с 13 лет. Он дебютировал в картине «Привет, дуралеи!» Эльдара Рязанова. Затем Руденко появился в нашумевшем сериале «Простые истины», где сыграл школьника Диму Карпова. Слава пришла к нему после выхода второго сезона мелодрамы «Две судьбы». Затем Анатолий появился в сериале «Красная королева», сюжет которого основан на биографии советской модели Регины Збарской.