Отксерокопировали: взгляните, каким вырос шведский внук Евгения Леонова

Евгений Леонов был гениальным актером и просто прекрасным человеком. О его характере и доброте ходили легенды. И эти черты в полной мере унаследовали его сын и внук. К слову, как и внешность знаменитого отца и дедушки. Не заметить фамильное сходство во всем попросту невозможно. Но при этом есть все же одно кардинальное отличие внука от звездного дедушки.

Единственного сына Андрея Евгений Леонов безумно любил. Он принимал в его воспитании самое активное участие и во всем его поддерживал. Когда наследник решил, что хочет пойти по стопам отца, то он помогал ему и с работой в кино, и с работой в театре. Леонов видел в сыне себя, и внешне, и внутренне. Однако скоро забота отца стала казаться сыну излишней. И тот решил вырваться на волю, женившись на девушке из Чили.

Впрочем, это нисколько не рассорило отца с сыном. И до самой кончины Евгения Павловича у них были прекрасные отношения. Вскоре после свадьбы у Андрея родился сын и он назвал его Евгением, в честь своего папы. Интересно, что и внук пошел в семью Леоновых. Налицо фамильное сходство как внешне, так и по характеру. Родители Леонова-младшего довольно быстро расстались. И мать с сыном уехали в Швейцарию, где Евгений живет по сей день и работает переводчиком.