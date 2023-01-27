Отксерокопировал бывшую: гляньте, на кого променял Шакиру известный футболист

Расставание Шакиры и Жерара Пике потрясло мировую общественность. Поклонники певицы активно обсуждают новую пассию испанского футболиста — 23-летнюю модель Клару Чиа Марти.

Недавно Пике выложил в своем блоге фотографию с возлюбленной, чем вызвал бурю негодования. Оскорбленные фанаты Шакиры обрушились на пару в комментариях: «Как на это отреагирует певица?», «Сначала удали хотя бы фотографии, которые у тебя есть с твоей бывшей женой... Совсем мозгов нет». Единственный плюс, который отметили фолловеры, это очевидное сходство Клары с молодой Шакирой.

Колумбийская звезда начала встречаться с Пике в 2010 году. Они несколько раз были на грани разрыва, но всегда им удавалось найти компромисс. Однако недавно Шакира поймала Пике на измене, причем это вышло совершенно нелепо.

Певица обнаружила, что в доме в ее отсутствие кто-то съедал джем, который никто в их семье не любит. Шакира сразу поняла, что здесь замешана женщина, которую Жерар принимал у себя в гостях, пока певица была в разъездах.