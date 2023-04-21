Открытие Московского международного кинофестиваля ознаменовалось скандалом: вот что произошло

Московский международный кинофестиваль стал отличным поводом для селебрити показать себя во всей красе. Среди актрис, вышедших на красную дорожку, не обошлось и без тех, кто несколько перегнул палку. Так, появление Ирины Горбачевой ознаменовалась грандиозным скандалом.

Артистка всегда славилась любовью к эпатажу, но теперь превзошла саму себя. Для выхода в свет звезда сериала «Чики» выбрала черное платье в пол. На первый взгляд такой наряд кажется вполне подходящим для торжественного случая, но если приглядеться внимательнее, то откроется ящик Пандоры.

Вязаное платье актрисы, полностью обнажившее ее спину, оказалось полупрозрачным. Уже этого было бы вполне достаточно, чтобы заставить хейтеров биться в истерике. Но Горбачева пошла еще дальше и предусмотрительно забыла надеть нижнее белье.

За такую выходку интернет-пользователи обрушились на знаменитость с травлей.