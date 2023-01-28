Открестился от жестокой бабушки: как выглядит внук Фатеевой, которого она отдала в приют

Красота Натальи Фатеевой считалась когда-то эталонной и очаровывала тысячи зрителей. И все же, кроме карьеры и внешней привлекательности, женщина не могла похвастаться другими достижениями. Особенно плохо дела обстояли в ее семейной жизни.

Невероятно жесткий характер советской кинозвезды полностью проявился, когда она узнала, что ее дочь родила сына. Новоиспеченная бабушка посоветовала молодой маме отправить маленького Женю в приют. Девушка намеревалась так сделать, но во время вмешались родители ее возлюбленного, которые усыновили мальчика.

Евгений вырос и узнал правду о своем происхождении.

Но он не стал искать встречи с матерью или бабушкой, ведь у него уже была настоящая семья.

Сегодня молодой человек работает кинооператором и кажется, вполне счастливым человеком. Внешне он совсем не напоминает знаменитую актрису. Его тело покрыто множеством татуировок, а мужественные черты лица он, скорее всего, унаследовал от своего отца.