Открестился от жестокой бабушки: как выглядит внук Фатеевой, которого она отдала в приют
Брошенный мальчик смог устроить свою жизнь.
Красота Натальи Фатеевой считалась когда-то эталонной и очаровывала тысячи зрителей. И все же, кроме карьеры и внешней привлекательности, женщина не могла похвастаться другими достижениями. Особенно плохо дела обстояли в ее семейной жизни.
Невероятно жесткий характер советской кинозвезды полностью проявился, когда она узнала, что ее дочь родила сына. Новоиспеченная бабушка посоветовала молодой маме отправить маленького Женю в приют. Девушка намеревалась так сделать, но во время вмешались родители ее возлюбленного, которые усыновили мальчика.
Евгений вырос и узнал правду о своем происхождении.
Но он не стал искать встречи с матерью или бабушкой, ведь у него уже была настоящая семья.
Сегодня молодой человек работает кинооператором и кажется, вполне счастливым человеком. Внешне он совсем не напоминает знаменитую актрису. Его тело покрыто множеством татуировок, а мужественные черты лица он, скорее всего, унаследовал от своего отца.