Открестилась от матери: дочь Ксении Раппопорт приняла радикальное решение

Ксения Раппопорт давно смирилась с решением своей старшей дочери. Известная актриса в самом начале творческого пути открестилась от популярной матери себе во благо.

Сегодня Аглая Тарасова не жалуется на недостаток внимания со стороны режиссеров. И точно знает: если ее зовут в новый проект, то потому, что она талантлива, а не потому, что она — дочь той самой Раппопорт. Знаменитость взяла псевдоним, чтобы ничто не вызывало у продюсеров ассоциаций с ее семьей.

Родители назвали будущую артистку Дашей, но та посчитала, что это имя слишком простенькое для покорения вершин российского кинематографа. А вот Аглая — другое дело. Фамилию звезда оставила отцовскую, а о матери предпочитает не говорить, чтобы не напоминать о своих генах. Тарасовой по-прежнему важна объективная оценка собственного творчества от киноделов. Паразитировать на славе родительницы она не собирается.