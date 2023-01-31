Отказывается сбривать не просто так: вот что Боярский годами прятал за усами

Усы давно стали фирменным знаком Михаила Боярского. Большую часть жизнь он не изменяет своему стилю и лишь в исключительных случаях может полностью побриться. А обусловлена такая преданность усам, как оказалось, не только представлениями артиста о собственном стиле.

Дело в том, что на верхней губе знаменитости можно увидеть большой шрам. Еще в юности Боярскому исправляли расщелину неба, которую называют заячьей губой. И из-за врачебной неточности шрам и остался. А чтобы его скрыть, артист решил носить усы, которым не изменяет десятки лет.

При этом внешний изъян никогда не мешал ему добиваться внимания противоположного пола. Скрыв шрам, Боярский покорял сердца множества поклонниц по всей стране, а в 1977 году стал мужем артистки Ларисы Луппиан, с которой воспитал двоих детей, Сергея и Елизавету.