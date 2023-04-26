Отказывается признавать даже после ДНК-теста: у Серова в Германии нашлась внебрачная дочь

У Александра Серова есть уже взрослая дочь Мишель от брака с Еленой Стебеневой. Однако музыкант был немало удивлен, когда узнал о существовании еще одной наследницы. Об этом ему спустя годы рассказала бывшая любовница по имени Надежда Тилер.

Внебрачную дочь артиста зовут Кристин, и живет она в Германии. Чтобы установить связь с отцом, блондинка приехала в Россию, но тот явно не обрадовался ее визиту. Более того, Серов не побоялся унизить свою наследницу на всю страну, назвав ее зависимым человеком.

Между тем тесты, сделанные в рамках одного из популярных шоу, показали, что дочь звезды не злоупотребляет ни алкоголем, ни запрещенными препаратами. Вдобавок ко всему была проведена ДНК-экспертиза, подтвердившая родство исполнителя.

Впрочем, для Серова это не аргумент. Певец отказался признавать Кристин даже после положительного результата теста.