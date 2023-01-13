Отказался сниматься с Высоцким: выходка Ролана Быкова несказанно удивит

Актер так и не смог пересилить себя.

Ролан Быков мог пополнить свою фильмографию еще одной культовой картиной. Однако актер отказался от роли, которая могла сделать его более популярным.

Режиссер фильма «Место встречи изменить нельзя» Станислав Говорухин был не прочь снять артиста в образе главаря банды —Горбатого. Выходка Быкова многих несказанно удивит, но он не пожелал появляться на съемочной площадке проекта, главная роль в котором досталась Владимиру Высоцкому.

Впрочем, дело вовсе не в именитом актере, поэте и музыканте, а в том, что Быков не хотел красоваться на экране с огромным горбом. К тому же, когда велись съемки ленты, артист переживал непростой период, вызванный расставанием с женой.

В итоге роль досталась Армену Джигарханяну, и справился с ней актер блестяще. Быков также не остался без работы и впоследствии снялся в большом количестве известных проектов.