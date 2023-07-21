Отказался от званий и наград: Балуев решился на дерзкое признание

Александр Балуев — актер с завидным послужным списком. Звезда экрана уже стал пенсионером и в роскоши не купается. Артист мог получать от государства гораздо больше, но есть один нюанс.

Актер не скрывает, что, как и большинству столичных пенсионеров, ежемесячно ему на счет поступает около 22 тысяч рублей. Если бы Балуев имел звание народного или заслуженного артиста, то эта сумма была бы больше. Но он добровольно отказался от любых наград и регалий, чтобы остаться верным собственным принципам.

«Все, что исходит от чиновников, я не принимаю», — решился на дерзкое признание Александр Николаевич.

Для знаменитости есть лишь один критерий успеха — всенародная любовь. По его словам, ничто не может регулировать отношения артиста с публикой, даже органы власти. И все, что не имеет отношения к зрителям, по мнению 64-летнего Балуева, не должно иметь для актера никакого значения.