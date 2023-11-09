Отказалась сниматься в «Гардемаринах» неспроста: как выглядит 58-летняя Ягужинская

Одной из главных ролей в карьере Татьяны Лютаевой стала Анастасия Ягужинская в серии фильмов об отважных гардемаринах. Зрители видели ее в первых частях саги, но, как оказалось, она решила не принимать участие в новых продолжениях истории.

По словам самой Лютаевой, которая разоткровенничалась в шоу «Мой герой», ей с трудом далось решение отказать Светлане Дружининой, бессменной постановщице фильмов. И на этот шаг она пошла не потому, что годы могли сказаться на ее внешности, а по личным причинам, подробности которых предпочла не разглашать.

При этом артистка не участвует и в других проектах. Последние два года она сконцентрирована лишь на своей режиссерской работе. Лютаева работает над картиной «Единица Монтевидео», где снялись Агния Дитковските, Алексей Серебряков и другие знаменитости.