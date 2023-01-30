Отказалась рожать на камеру: самое нелепое увольнение из голливудского хита

Энн Хэтэуэй в середине 2000-х согласилась принять участие в комедии Джадда Апатоу «Немножко беременна». Артистка даже начала работу над лентой, однако в середине съемок неожиданно покинула проект.

Как оказалось, Энн не устроила одна из пикантных сцен в будущем фильме. Ее героиня должна была рожать на камеру. И пусть сцену режиссер планировал снимать с помощью дублерши и записи с ее родов, артистка не была готова даже к тому, что ее героиня должна будет родить в картине. Она поругалась с Апатоу и покинула проект.

Из-за ухода артистки постановщику пришлось срочно искать замену и полностью переснимать уже готовые эпизоды. Он долго не мог определиться с заметой Хэтэуэй, ведь на роль претендовали Дженнифер Лав Хьюитт, Кейт Босворт, Линдси Лохан, но в итоге предложил работу звезде «Анатомии страсти» Кэтрин Хайгл. Фильм вышел в прокат в 2007 году и стал одним из главных хитов тех лет.