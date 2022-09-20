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Киноафиша Статьи Отказалась от пластики не просто так: секрет «вечной молодости» Сигурни Уивер раскрыт

Отказалась от пластики не просто так: секрет «вечной молодости» Сигурни Уивер раскрыт

20 сентября 2022 11:30
Отказалась от пластики не просто так: секрет «вечной молодости» Сигурни Уивер раскрыт

Интимные подробности жизни звезды всплыли наружу.

В свои 72 года Сигурни Уивер и не думает завершать актерскую карьеру. Годы не властны над актрисой, которая знает секрет «вечной молодости». Звезда не стала следовать примеру многих своих коллег по цеху, поспешивших лечь под нож хирурга. Вместо скальпеля артистка решила использовать нечто другое.

Знаменитость старается придерживаться здорового образа жизни: говорит твердое «да» фермерским продуктам и занятиям спортом и категоричное «нет» — сахару, фастфуду и другой вредной еде. Но, как оказалось, главная составляющая ее успеха вовсе не это.

Отказалась от пластики не просто так: секрет «вечной молодости» Сигурни Уивер раскрыт

Уивер признается, что поддерживать себя в форме ей помогает регулярный секс. Звезда вот уже более 35 лет состоит в браке с Джимом Симпсоном. Режиссер поддерживает стремление супруги использовать близость в качестве верного способа продлить свою молодость и сохранить красоту.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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