Отказалась от Ланового и пошла на убийство: Самойлова заплатила за славу слишком дорого

Советская экранизация романа «Анна Каренина» до сих пор считается эталонной во всем мире. Зрители буквально не могут оторвать глаз от дуэта Татьяны Самойловой и Василия Ланового на экране, ощущая между ними особую химию. Вероятно, актеры действительно на тот момент сохранили чувства, хотя вместе они уже не были.

Пара познакомилась еще во время обучения в Щукинском училище и вскоре сыграла свадьбу. Они казались идеальными — красивые, талантливые и подающие большие надежды. Однако их брак продлился всего два года.

Камнем преткновения между актерами стала карьера. Лановой считал, что жена будет уделять больше времени семье, пока он метит в звезды. Но Самойлова с этой позицией была не согласна. Когда она забеременела первенцем, ей поступило предложение о съемках в картине «Летят журавли».

Не желая упускать роль, актриса решилась на крайние меры и избавилась от беременности. Это стоило ей потери не только ребенка, но и мужа. Лановой не простил супругу и начал от нее отдаляться. Через некоторое время пара развелась.

Впоследствии Самойлова признавалась, что когда встречала бывшего мужа на съемочной площадке, то думала о том, как они были не правы, что решились на развод. Однако никаких романтических отношений между ними больше не было.