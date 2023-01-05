Отказалась от фамилии оскандалившегося отца: как выглядит дочь Буржуя

Валерий Николаев впервые стал отцом в 1994 году, когда родилась его дочь Дарья. Артист старался не рассказывать о своей наследнице, которая, как оказалось, решила пойти по стопам своих родителей и стать актрисой.

Чтобы как можно сильнее дистанцироваться от связи со своими звездными родными, Дарья решила взять девичью фамилию своей прабабушки и стала Авратинской. Она закончила Школу-студию МХАТ, начала служить в Театре на Таганке и активно сниматься в кино и сериалах.

Сегодня в фильмографии Дарьи числятся уже около 10 работ, среди которых сериалы «Молодежка» и «Оптимисты», а также международный проект «В изоляции». О своих успехах и жизни знаменитость рассказывает в социальных сетях, не стесняясь быть откровенной с подписчиками. Поклонники же не обделяют комплиментами артистку, отмечая при этом, что та совсем не похожа на своих родителей.