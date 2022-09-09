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Киноафиша Статьи Отказала Чаплину и добилась советского секс-символа: о чем всю жизнь жалела звезда «Анны на шее»

Отказала Чаплину и добилась советского секс-символа: о чем всю жизнь жалела звезда «Анны на шее»

9 сентября 2022 06:45
Отказала Чаплину и добилась советского секс-символа: о чем всю жизнь жалела звезда «Анны на шее»

Знаменитость не смогла осуществить свою мечту.

Алла Ларионова была известна в СССР и своими яркими ролями, и красотой. Как оказалось, среди поклонников знаменитости были не только советские мужчины, но и иностранные кинозвезды.

Так, в 1952 году она вместе со съемочной группой картины «Садко» отправилась на Венецианский кинофестиваль. Советский фильм стал триумфатором киносмотра: жюри вручило ему «Серебряного льва», что стало большой неожиданностью для всех присутствующих в Венеции, толпы фанатов сопровождали звезд на каждом шагу. В их числе был и Чарли Чаплин, который влюбился в Ларионову.

Однако артистам не суждено было познакомиться. Еще в Москве чиновники запретили актерам контактировать с иностранными коллегами, которые несли капиталистические убеждения. В итоге Ларионова всячески избегала Чаплина, а домой вернулась очень несчастной, ведь мечтала о романе с кинозвездой и жизни за границей.

Фото: Legion-Media, Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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