Отец-одиночка: Борис Хмельницкий воспитал не только красивую, но и талантливую дочь

Впервые Борис Хмельницкий женился уже после 30 лет. Его супругой стала Марианна Вертинская. Стать крепкой семьей у коллег по цеху не получилось, несмотря на появление общей наследницы.

Супруги расстались, когда их дочери Дарье было два года. Вертинская не скрывала, что для нее на первом месте всегда была карьера. Звезды решили, что после развода девочка останется жить с отцом. Хмельницкий сам предложил этот вариант — он души не чаял в своей наследнице и старался проводить с ней как можно больше времени. Когда артист был на гастролях, за ребенком следили бабушка и дедушка.

Актеру удалось воспитать не только красивую, но и талантливую дочь, которой можно гордиться. Дарья Хмельницкая училась в театральном вузе, архитектурном институте, окончила режиссерские курсы, а также стала известной зоозащитницей. Личную жизнь знаменитость предпочитает скрывать, но известно, что у нее есть 12-летняя дочь Анна.