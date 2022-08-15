Отец не Аффлек: как выглядят дети Дженнифер Лопес, которых она прячет ото всех

Личная жизнь Дженнифер Лопес всегда была предметом широкого освещения в зарубежных СМИ. Как уверяла артистка, именно из-за пристального внимания папарацци их помолвка с Беном Аффлеком распалась в 2003 году. Вскоре после этого Лопес начала встречаться с давним другом Марком Энтони, за которого вышла замуж в 2004 году. Спустя 4 года Дженнифер стала матерью двойняшек — дочки Эмми и сына Макса. На этот раз звезда учла все прошлые ошибки и оставляла в секрете от прессы не только свои отношения с Марком, но и взросление детей.

Правда, от распада ее брак такое поведение не уберегло — в 2011 году семейный союз был расторгнут. Артистка смогла вплоть до 2014 года скрывать двойняшек от репортеров. И по сей день она редко выходит с ними в свет, оберегая от публичности. Однако некоторые снимки все-таки проникали в Сеть и вызывали удивление фанатов. Они обращали внимание, что Эмма в подростковом возрасте коротко постриглась и начала носить мешковатую одежду. Когда она выходила на прогулку вместе с братом, создавалось ощущение, что это два мальчика-тинейджера.

И только недавно Лопес подтвердила давно обсуждающиеся слухи. На концерте в Лос-Анджелесе она попросила 14-летнюю дочь выйти к ней на сцену, чтобы дуэтом исполнить песню. Там же перед тысячами зрителей Дженнифер заявила, что Эмми — небинарная персона, которая отрицает свою женственность и просит обращаться к ней с местоимением «они».