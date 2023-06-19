Отдых в Израиле закончился параличом: как живет Санча из «Оттепели» после трагедии

Евгений Волоцкий стал популярен, сыграв в сериале «Оттепель» обаятельного закройщика Санчу. Именно благодаря известности своего персонажа и зрительской любви к нему Волоцкий смог пережить случившуюся с ним в 2015 году страшную трагедию.

Тем летом Евгений был в Израиле на гастролях вместе с родным Театром юного зрителя. Перед одним из спектаклей он с несколькими сослуживцами решил искупаться, но крайне неудачно прыгнул в воду. Артист получил переломы шестого и седьмого шейных позвонков.

Благодаря помощи родных, друзей и поклонников удалось собрать средства на реабилитацию, но врачи лишь смогли вернуть подвижность рукам актера. Сам он так и остался прикованным к инвалидной коляске.

Несмотря на то, что случилось, Евгений совсем не намерен себя жалеть. Да и поводов для подобной жалости совсем нет: Волоцкий активно снимается в таких популярных сериалах, как «Екатерина», «Метод» и «Шифр», регулярно появляется в различных телепередачах и озвучивает аудиокниги. А в 2019 году актер стал счастливым отцом: у него родился сын от женщины, имя которой он предпочитает держать в тайне.